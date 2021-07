Japão conquista medalhas de ouro em ritmo recorde nas Olimpíadas de 2020

Nova geração de atletas e desempenho de mulheres pode explicar sucesso no quadro de medalhas do país-sede das Olimpíadas edit

247 - Nas Olimpíadas de 2020, o Japão está conquistando medalhas de ouro em uma taxa maior do que suas aparições olímpicas anteriores. Em cinco dias de competições, o país-sede era o primeiro no quadro de medalhas dos Jogos, com 22 conquistas olímpicas no total até o momento: 13 de ouro, quatro de prata e cinco de bronze.

O destaque nas medalhas de ouro está para os atletas calouros em Jogos Olímpicos. Eles já levaram oito medalhas.

Até agora, o Japão já subiu ao topo do pódio mais vezes do que as 12 no Rio-2016, e logo deve bater o seu recorde absoluto de 16 ouros, quando Tóquio esteve na Olimpíada de 1964. E não demorou.

Na manhã desta quinta, vieram o 14º e o 15º ouros japoneses, com os judocas Shori Hamada (feminino até 78 kg) e Aaron Wolf (masculino até 100 kg).

PUBLICIDADE

A expectativa do Comitê Olímpico do Japão era chegar à marca dos 30 ouros, mas a Covid-19 pode tornar os os resultados imprevisíveis, podendo, inclusive, tirar alguns atletas da competição como foi o caso do atleta americano do salto com vara Sam Kendricks, que testou positivo para Covid.

Outro destaque entre a passagem de bastão entre a nova e a velha geração e a participação mulheres no sucesso no quadro de medalhas do Japão é a mais expressivo, segundo levantamento de O Globo, foi o “Plano Suzuki”, uma das bases da preparação em busca do recorde de medalhas na Olimpíada, lançado em outubro de 2016.

PUBLICIDADE

O plano Suzuki também observou que, desde os Jogos de Atlanta-1996, as atletas japonesas vinham conseguindo mais vagas olímpicas do que os homens. Feita a constatação, incentivou um trabalho específico de desenvolvimento para modalidades femininas, incluindo o aprimoramento do calendário de competições e um programa de elite para os treinadores.

Dos 13 ouros conquistados até quarta-feira, seis haviam sido obtidos por mulheres e um veio nas duplas mistas do tênis de mesa — outra surpresa para o Japão, que projetava medalhas apenas no individual. E pelo menos mais uma medalha de bronze já está garantida, no boxe feminino, modalidade em que o Japão nunca subiu ao pódio.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.