João Fonseca entra no top 30 e faz história no tênis

247 - O tênis brasileiro vive um novo momento com a ascensão de João Fonseca. Aos 19 anos, o carioca subiu 18 posições no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e alcançou o 28º lugar após conquistar o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça. A vitória confirma o crescimento meteórico do jovem atleta, que encerrou 2024 na 145ª posição e agora, segundo a Folha de S. Paulo, soma R$ 13,7 milhões em premiações ao longo da carreira.

Vitória sólida e recorde histórico

No último domingo (26), João Fonseca superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O título rendeu 549 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões) e consolidou o brasileiro como o quinto atleta do país com melhor ranking da história — atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Atualmente, Fonseca contabiliza 25 vitórias e 15 derrotas como profissional, sendo seis triunfos em dez partidas de Grand Slam.

De promessa a realidade do tênis mundial

Em dezembro de 2024, Fonseca surpreendeu ao vencer o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores jogadores do mundo com até 20 anos. O feito o colocou no mesmo grupo de nomes como o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, e o italiano Jannik Sinner, número 2, que também conquistaram o torneio na juventude.

Desde então, o brasileiro vem em constante evolução. Logo no início de 2025, venceu o Challenger de Camberra, passou pelo qualificatório do Australian Open e avançou até a segunda rodada do torneio principal.

Temporada de conquistas e amadurecimento

Em fevereiro, Fonseca brilhou novamente ao erguer o troféu do ATP 250 de Buenos Aires, tornando-se o mais jovem brasileiro a vencer um torneio da elite mundial. No mês seguinte, faturou o Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, e entrou definitivamente no top 60 da ATP — posição que mantém desde junho. Durante o circuito europeu, o tenista alcançou a terceira rodada dos Masters 1000 de Madri e Cincinnati, além de se destacar em Roland Garros e Wimbledon.

Olhar voltado para Paris

Ainda de acordo com a reportagem, o próximo desafio do brasileiro será o Masters 1000 de Paris, onde enfrentará o canadense Denis Shapovalov na primeira rodada — adversário que já superou nas quartas de final da Basileia, quando o rival desistiu no terceiro set, perdendo por 4 a 1.