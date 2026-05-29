João Fonseca garante mais de R$ 1,6 milhão em premiação após vencer Djokovic em Roland Garros

247 - João Fonseca alcançou um dos maiores resultados de sua carreira nesta sexta-feira (29) ao derrotar o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros e assegurar uma premiação superior a R$ 1,6 milhão. Com o triunfo, o tenista brasileiro avançou às oitavas de final do tradicional Grand Slam disputado em Paris. As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo.

A classificação para as oitavas rende ao brasileiro 285 mil euros, valor equivalente a cerca de R$ 1,68 milhão na cotação atual. Além do retorno financeiro, a vitória representa um marco esportivo para Fonseca, que derrotou um dos maiores nomes da história do tênis mundial em uma partida memorável.

Atual número 28 do ranking mundial, o brasileiro venceu Djokovic por 3 sets a 2, após estar perdendo por 2 sets a 0. O confronto, disputado na quadra Philippe-Chatrier, principal palco de Roland Garros, marcou o primeiro encontro entre os dois atletas no circuito profissional.

Djokovic, tricampeão do torneio francês e atual número 4 do mundo, começou melhor e venceu os dois primeiros sets por 6/4 e 6/4. No entanto, Fonseca reagiu de forma impressionante. O brasileiro reduziu a desvantagem ao vencer o terceiro set por 6/3, empatou a partida com um 7/5 no quarto set e confirmou a virada com outro 7/5 na parcial decisiva.

O feito ganha ainda mais relevância diante do histórico do sérvio. Segundo os dados destacados por O Globo, esta foi apenas a segunda vez na carreira de Djokovic que um adversário consegue derrotá-lo após estar dois sets abaixo no placar.

Com a vaga assegurada nas oitavas de final, Fonseca segue em busca de uma campanha ainda mais histórica em Paris. Caso alcance as semifinais do torneio, sua premiação saltará para 750 mil euros, o equivalente a aproximadamente R$ 4,4 milhões.

Roland Garros distribui uma das maiores premiações do circuito mundial de tênis. Em 2026, o campeão receberá 2,8 milhões de euros, enquanto o vice-campeão ficará com 1,4 milhão de euros. Os semifinalistas garantem 750 mil euros, os classificados às quartas de final recebem 470 mil euros e os tenistas que chegam às oitavas embolsam 285 mil euros.

A vitória sobre Djokovic coloca João Fonseca entre os protagonistas desta edição de Roland Garros e reforça sua ascensão no cenário internacional do tênis.