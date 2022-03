Jogador brasileiro deixa a Ucrânia: 'você escuta os caças sobrevoando. Era difícil manter a calma'

"Agora é orar pelos que ficaram na Ucrânia", afirmou o jogador Marlon Santos, zagueiro do Shakhtar Donetsk edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jogador Marlon Santos, zagueiro do Shakhtar Donetsk, e sua família chegaram nesta terça-feira (1º) ao Rio de Janeiro, após a guerra na Ucrânia, alvo de forças russas desde a última quinta-feira (24). Eles deixaram Kiev no último sábado (26). Marlon já teve passagem pelo Fluminense e morava na Ucrânia com a mulher e três filhos.

"Você escuta os caças sobrevoando, barulho de bombas. Começou a faltar alimento. Era difícil manter a calma. As mulheres e as crianças foram muito fortes", disse o atleta. "Agora é um alívio, a ficha começa a cair, foi uma coisa muito intensa. Rever a família é muito gratificante. Agora é orar pelos que ficaram na Ucrânia", complementou. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

>>> Jogadores de futebol brasileiros e suas famílias desembarcam no Brasil emocionados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia tem sofrido sanções no mundo dos esportes. Entre as medidas mais recentes, está a suspensão da seleção russa de todas as competições de tênis.

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou, terça, que a Rússia não sediará mais o Campeonato Mundial masculino de Vôlei, entre os meses de agosto e setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE