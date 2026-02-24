Jogador de futebol do PSG Achraf Hakimi será julgado por estupro em Paris

247 - O lateral-direito Achraf Hakimi, jogador do Paris Saint-Germain (PSG) e da seleção de Marrocos, será julgado em Paris por acusação de estupro relacionada a um caso ocorrido em fevereiro de 2023. A informação foi confirmada pela defesa do atleta e pelo Ministério Público de Nanterre à agência AFP.

De acordo com as autoridades francesas, o processo judicial teve origem em denúncia apresentada por uma jovem de 24 anos. Hakimi, de 27 anos, é investigado desde a formalização da acusação e nega qualquer irregularidade. Até o momento, a Justiça francesa não divulgou a data oficial para o início do julgamento.

Em manifestação publicada nas redes sociais, o jogador voltou a contestar as acusações e classificou o caso como injusto. “Atualmente, uma acusação de estupro basta para justificar um julgamento, mesmo que eu a conteste e que tudo demonstre que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as vítimas sinceras. Aguardo com calma esse julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente”, afirmou.

Carreira consolidada no futebol europeu

Considerado um dos principais laterais-direitos do futebol mundial, Hakimi construiu carreira em grandes clubes europeus. Revelado pelo Real Madrid, o atleta também defendeu o Borussia Dortmund e a Inter de Milão antes de se transferir para o PSG, em 2021.

O jogador viveu um dos momentos mais destacados da carreira em 2025, quando terminou na sexta posição da premiação Bola de Ouro e foi eleito o melhor jogador africano do ano. Além do protagonismo em clubes, Hakimi é peça fundamental da seleção marroquina, uma das principais forças recentes do futebol internacional.

Processo e possíveis penas

Segundo o Código Penal francês, o crime de estupro pode resultar em penas que variam de 15 a 20 anos de prisão, podendo chegar a 30 anos em casos considerados agravados. A acusação será analisada pela Justiça criminal francesa, responsável por avaliar provas, depoimentos e circunstâncias apresentadas pelas partes.

Até a última atualização do caso, o Ministério Público francês não havia fornecido detalhes adicionais sobre o cronograma do julgamento. A defesa do atleta mantém a posição de inocência e afirma que pretende demonstrar, durante o processo, que as acusações são infundadas.

O caso segue em fase preparatória para julgamento e deverá ganhar novos desdobramentos após a definição da data da audiência judicial em Paris.