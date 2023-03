Jogador de futebol gay revela a dificuldade de aceitar a própria sexualidade

Apoie o 247

ICL

247 - O jogador de futebol escocês gay Zander Murray, de 31 anos, passou por problemas de saúde mental antes de aceitar sua sexualidade. A autoaceitação aconteceu aos 27 anos. "É uma coisa muito difícil de tentar processar", disse ele em entrevista à PinkNews.

"Era bom estar em campo, essa era a minha libertação, fora disso era apenas uma desgraça iminente. Era quando a homofobia internalizada apenas crescia, crescia e crescia. Chegou a um ponto em que eu estava em um relacionamento com uma mulher e eu sabia no fundo que aquilo não estava certo, que eu não podia me colocar naquela situação de novo", afirmou.

"Ser gay naquele ambiente era visto como inferior. Houve [muitas vezes] comentários depreciativos no camarim. Eu não acho que eles eram necessariamente homofóbicos, é apenas falta de educação, mas isso tem um impacto enorme. Você apenas pensa, 'isso é uma coisa horrível'".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.