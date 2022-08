Jogador de futebol mata ex-namorada a marteladas na Itália; irmã da vítima ouviu ataque pelo telefone

Apoie o 247

ICL

247 - O jogador de futebol Giovanni Padovani, de 27 anos, foi preso acusado de matar a ex-namorada, Alessandra Matteuzzi, de 56, a marteladas e golpes usando até um taco de beisebol. A ação violenta ocorreu na casa da vítima, em Bolonha, na última terça-feira. Padovani está preso. A reportagem é do jornal O Globo.

O casal estava separado desde janeiro, depois de um relacionamento de cerca de um ano marcado por ciúme e comportamentos abusivos. A vítima já havia apresentado uma denúncia contra o ex-companheiro por perseguição no final de julho.

Conforme a imprensa local, Padovani saiu da Sicília, onde atua pelo Sancataldese, time da série D, e foi até Bolonha para abordar Alessandra. A vítima conversava no telefone com a irmã, Stefania, quando foi surpreendida pelo jogador. Stefania ouviu toda a ação violenta e foi ela quem chamou a polícia para o local. Alessandra ainda foi encontrada com vida, mas morreu no hospital.

Ela saiu do carro e começou a gritar: 'Não Giovanni, não, eu te imploro, socorro.' Eu estava ao telefone. Liguei imediatamente para os policiais, que chegaram logo. Moro a 30 km. Ele a espancou até a morte — disse a irmã a emissora local TGR Emilia Romagna.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.