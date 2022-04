Calleri ataca jovem da base e quebra seu celular (vídeo)

Apoie o 247

247 - A diretoria do Palmeiras está irritada com Calleri. Tudo porque, depois do título paulista palmeirense, com vitória por 4 a 0 em cima do São Paulo, o argentino quebrou o celular de um jogador das categorias de base alviverde. E ainda o ameaçou. A vítima foi Felipe Goto, atleta nascido em 2007. As informações são do portal Yahoo.

A cena ocorreu enquanto a delegação do São Paulo deixava o Allianz Parque. Felipe filmava os são-paulinos quando Calleri derrubou o celular do garoto, que ficou com a tela totalmente quebrada. Ainda é possível perceber nas imagens que Calleri se vira para o menino e faz ameaças.

Os dirigentes alviverdes ainda não decidiram se farão pedido de alguma punição para Calleri.

