Jogador Éder Militão abre novo processo contra ex para pagar R$ 6 mil de pensão à filha

247 - O zagueiro brasileiro Éder Militão, do clube espanhol Real Madrid, foi ao Judiciário contra a influenciadora Karoline Lima e pediu que a pensão alimentícia à filha Cecilia seja fixada no valor de cinco salários mínimos, R$ 6.060,00, e com gastos para saúde, para educação e duas atividades extracurriculares. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (13) pelo portal Uol, na ação o atleta afirmou não ter condições de enviar mais dinheiro que o proposto porque tem uma profissão instável.

No primeiro processo, no início de setembro, o jogador acionou na Justiça a influencer Karoline Lima, o Google e o Facebook. Ele pediu R$ 45 mil por danos morais e tentou impedir a ex-namorada de publicar comentários sobre ele na internet. No processo, o advogado Newton Ferreira, que defende o zagueiro, afirmou:

"[Militão] vem sofrendo abusos e constantes agressões à sua personalidade nas redes sociais, maiormente por meio do aplicativo Instagram. Tais importunações estão ocorrendo de forma constante e inesperada por meio de [Karol], que utiliza sua conta pessoal, através de seu perfil e comentários que são direcionadas diretamente à pessoa de [Militão] na rede social citada, expondo publicações, vídeos, stories no intuito único de desgastar a imagem de [Militão], acompanhado de um discurso dotado de teor pejorativo".

Outro lado

Advogada de Karol, Gabriella Garcia, disse que Militão acusa a ex-namorada, sem provas, de ter cometido abusos contra ele nas redes sociais. A defesa disse que a influenciadora é quem "tem provas robustas dos abusos sofridos. Destaca-se que esse processo pode ser considerado mais um".

"Karol recebeu esse processo cheio de absurdos, inverdades, sem provas em meio ao seu puerpério, e, como é sabido, o protocolo da ação ocorreu poucos dias antes da sua filha nascer. Uma verdadeira punhalada. Neste processo, o Eder acusa Karoline de ter cometido abusos sem comprovação, já o contrário não é bem assim. A Karol tem provas robustas dos abusos sofridos. Destaca-se que esse processo pode ser considerado mais um. Karol sempre quis estar em paz, buscou com todas as suas forças viver em harmonia com o pai da sua filha, mesmo mediante todos os problemas enfrentados até os dias atuais, mas infelizmente quando somos atacados, precisamos nos defender. E quanto a mim, farei o possível e impossível para reestabelecer a verdade, lutando pelos seus direitos", disse a advogada.

