Jogador Marcinho é condenado por atropelamento que matou casal de professores no Rio

247 - O jogador de futebol Marcinho, que atualmente joga pelo América-MG, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) pelo atropelamento que resultou na morte de um casal de professores no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, em dezembro de 2020.

A sentença determinou uma pena de três anos e seis meses de detenção em regime aberto, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. Marcinho tem o direito de recorrer em liberdade.

De acordo com o G1, o jogador foi denunciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a decisão do tribunal, Marcinho estava dirigindo acima da velocidade permitida quando atropelou as vítimas. Além disso, o atleta deixou o local do acidente sem prestar socorro.

