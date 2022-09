Jogador negro Frances Tiafoe derrota Nadal na maior vitória de sua carreira

O americano Frances Tiafoe jogou a partida da sua vida para bater o segundo colocado Rafa Nadal na quarta ronda do U.S. Open edit

(Reuters) - O americano Frances Tiafoe jogou a partida da sua vida para bater o segundo colocado Rafa Nadal 6-4 4-6 6-4 6-3 na quarta ronda do U.S. Open na segunda-feira.

Foi a primeira vez este ano que Nadal, que tinha perseguido um recorde de 23º título do Grand Slam, foi derrotado num major.

Tiafoe cobriu o seu rosto com as mãos enquanto encharcava os aplausos de uma casa cheia no Estádio Arthur Ashe depois de ter derrotado Nadal pela quinta vez para reclamar a maior surpresa do torneio.

"Nem sei o que dizer neste momento, estou mais do que feliz, estou quase em lágrimas", disse Tiafoe numa entrevista no campo.

"Não posso acreditar. Ele é definitivamente um dos maiores de todos os tempos. Hoje joguei um tênis inacreditável, mas realmente não sei o que aconteceu".

Embora Tiafoe tenha de fato jogado tênis de forma sublime, ele também se beneficiou de um desempenho incaracteristicamente pobre de Nadal. O espanhol produziu nove faltas duplas e atingiu apenas 33 winners para os 48 de Tiafoe.

Com a vitória, Tiafoe partiu a série de 17 majors seguidos de Nadal, onde chegou aos quartos-de-final ou melhor. O espanhol tinha triunfado na abertura australiana e francesa este ano, antes de se retirar com uma lesão abdominal antes da sua semifinal em Wimbledon.

A seguir, para Tiafoe, é um confronto dos quartos-de-final com o russo Andrey Rublev.

