Jogador Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em supermercado na Itália

(ANSA) - Um italiano de 46 anos esfaqueou na tarde desta quinta-feira (27) seis pessoas, entre elas o zagueiro do Monza Pablo Marí, em um centro comercial em Assago, cidade na região metropolitana de Milão.

De acordo com informações preliminares, três pacientes estão em estado grave e outro, um funcionário da rede de supermercados Carrefour, não resistiu e morreu.

Já o jogador foi transportado de helicóptero para o hospital Niguarda, em Milão, e está consciente. O CEO do clube, Adriano Galliani, e o treinador, Raffaele Palladino, visitaram o atleta, que está emprestado do Arsenal desde o início da temporada.

Marí jogou no Flamengo no segundo semestre de 2019 e foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Monza não se manifestou sobre o caso.

Segundo os carabineiros, o suspeito de cometer a ofensiva no centro comercial "Milano Fiori di Corsico", na via Milanofiori, é um italiano de 46 anos com distúrbios mentais e foi detido pelas autoridades.

Até o momento, não está claro quais as motivações do ataque, mas a hipótese de um atentado terrorista foi descartada. A polícia reconstitui a dinâmica do ato e informou que o promotor italiano Paolo Storari está responsável pelo inquérito.

As autoridades italianas relataram que o criminoso não tem antecedentes criminais e está em tratamento por uma grave crise depressiva há cerca de um ano.

Relatos indicam que ele, cuja identidade não foi revelada, entrou no shopping, pegou uma faca das prateleiras e começou a atacar as pessoas mais próximas, antes de ser bloqueado.

“Agora que estamos longe estamos mais calmos mas estávamos realmente apavorados, não entendíamos o que estava acontecendo, vimos pessoas correndo em prantos", contou uma testemunha à ANSA. “Fiquei muito impressionado com uma menina que estava chorando, completamente em choque”, concluiu.

