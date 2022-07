Jogadores criticam perdas trabalhistas com nova Lei Pelé

Apoie o 247

247 - Capitães de times de futebol estão contrários à nova versão da Lei Pelé, aprovada na última quarta-feira, na Câmara dos Deputados. Segundo o jornal O Globo, os jogadores conversaram em um grupo de Whatsapp e estão contra quatro artigos na nova versão da lei.

De acordo com a reportagem, eles estão organizando um manifesto.

Os atletas acreditam que vão receber menos verbas trabalhistas com o fim da cláusula compulsória e a mudança do início do horário noturno de 22h para 23h59, reclamam que não foram ouvidos durante a elaboração do projeto, apenas os clubes tiveram espaço.

A nova Lei Pelé ainda terá de passar pelo Senado.

