Jogadores negros do Fortaleza entram em campo com camiseta contra o racismo

247 - Jogadores do Fortaleza entraram em campo com algumas camisetas especiais antes da partida desta quarta-feira (2) contra o Corinthians pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na camisa as listras azul, vermelha e branca formavam um alvo.

"Os atletas negros do nosso elenco entraram com uma camisa que representa como os negros se sentem todos os dias: com um alvo nas costas. A cada 100 vítimas de homicídio no Brasil, 75 são negras", disse o clube no Facebook.

"Nossa ação acontece para apoiar todos os atletas negros que já sofreram ataques racistas dentro e fora do campo e também para protestar por uma revisão de lei do esporte, que não pune a injúria racial como crime de racismo, quando vinda de torcedores (CBJD - artigo 243-G)", acrescentou.

O Fortaleza ocupa a nona posição no torneio nacional, com 29 pontos.

