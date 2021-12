Jorge Jesus diz “sim” ao Flamengo e negocia saída do Benfica

Apoie o 247

247 - Jorge Jesus reuniu-se nesta terça-feira à noite com dirigentes do Flamengo em Lisboa e confirmou que deseja voltar ao Brasil, informa Bruno Andrade no UOL . Para que ele retorne ao Flamengo, que dirigiu com enorme sucesso entre 2019 e 2020, é necessário um acordo com o Benfica, com quem o treinador português tem contrato até junho de 2022. No Flamengo, Jesus conquistou os títulos da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro.

A multa rescisória de Jesus e toda a sua comissão técnica está avaliada em aproximadamente 6 milhões de euros (R$ 39 milhões), um valor fora dos padrões do futebol brasileiro. A diretoria do Flamengo está tentando negociar o valor bem abaixo disso.

O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz e o diretor-executivo, Bruno Spindel, mantiveram reuniões em Lisboa, onde estão desde a última semana, com Paulo Sousa, técnico da seleção Polônia com Rui Vitória, recém-demitido do Spartak Moscou. Eles são alternativa caso fracassem as negociações para a volta de Jesus.

