Jornalista da Globo relata racismo em cobertura esportiva: "é duro aceitar um repórter negro?"

Revista Fórum - O jornalista esportivo Luiz Teixeira, da TV Globo e SporTV, usou as redes sociais para denunciar mais um episódio de racismo que teria sofrido no exercício de sua profissão.

Ele conta que, “mais uma vez”, foi “questionado”, ao tentar se credenciar para a cobertura de uma partida de futebol, sobre se era “câmera” ou “auxiliar”.

“Mais uma vez fui ‘questionado’, no credenciamento de um jogo, se eu era câmera ou auxiliar, mesmo sendo o único repórter de campo e com a roupa da transmissão. Não fiz nem 6 meses de @tvglobo e perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu. É duro aceitar um repórter negro?”, questionou Teixeira.

Minha esposa @suzanenogueira1 sabe o quanto eu luto contra coisas assi. e quantas vezes eu cheguei em casa relatando a MESMA história. Seguimos firmes e fortes e não deixaremos nada e nem ninguém impedir nossos avanços. ✊🏿

