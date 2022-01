Julgamento de Djokovic termina e tenista sérvio será deportado da Austrália

Com isso, encerram-se as esperanças do atleta de se tornar o maior campeão de todos os tempos neste Australian Open edit

SYDNEY, 16 Jan (Reuters) - Um tribunal australiano confirmou a decisão do governo de cancelar o visto de Novak Djokovic neste domingo, encerrando as esperanças da estrela do tênis não vacinada de vencer o Aberto da Austrália e acumular um recorde de 21 títulos de Grand Slam masculinos.

Decidindo sobre um caso que tomou conta da Austrália e do mundo esportivo por mais de uma semana, uma bancada de três juízes do Tribunal Federal ouviu argumentos de advogados do governo de que a presença contínua de Djokovic arriscava estimular o sentimento anti-vacinação durante o pior surto de COVID-19 da Austrália. desde o início da pandemia.

Uma isenção médica que permitiu que o tenista sérvio número um do mundo entrasse no país sem ser vacinado provocou fúria na Austrália e se tornou uma questão política para o primeiro-ministro Scott Morrison, que deve convocar uma eleição federal antes de maio.

