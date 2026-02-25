Justiça condena craque campeão da Copa de 1994 à prisão

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-jogador Paulo Sérgio Rosa, conhecido nacionalmente como Viola, a três anos de prisão em regime inicialmente aberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A informação foi divulgada originalmente pela CNN Brasil.

A decisão judicial foi proferida pelo juiz Gustavo Nardi, no Foro de Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo. Apesar da condenação, a pena foi substituída por medidas restritivas de direitos, incluindo prestação de serviços comunitários e pagamento de multa equivalente ao salário mínimo vigente à época do caso.

O processo teve origem em um episódio ocorrido em 2012. Na ocasião, o ex-atacante foi detido por cinco dias após a ex-esposa acionar a polícia informando que o jogador teria se trancado em casa com o filho do casal, logo depois de perder a guarda da criança.

Segundo apuração jornalística citada no processo, policiais foram até o imóvel e localizaram uma espingarda, um revólver e munições. A investigação resultou na abertura da ação penal, que tramitou por 14 anos até a sentença definitiva, proferida apenas em 2026.

Até o momento, a defesa do ex-jogador não havia se manifestado publicamente sobre a condenação. A reportagem informa que a emissora tentou contato com os representantes legais do atleta.

Pena substituída por medidas alternativas Embora a sentença tenha fixado pena privativa de liberdade, o Judiciário determinou sua substituição por punições alternativas, entendimento comum em casos de condenação sem violência direta e com réu primário ou sem histórico criminal relevante.

Com isso, Viola não deverá cumprir prisão em estabelecimento penal, desde que atenda às obrigações impostas pela Justiça, como o cumprimento das horas de serviço comunitário e o pagamento da multa estipulada.

Trajetória no futebol brasileiro Hoje com 57 anos, Viola construiu carreira marcante no futebol nacional. Revelado nas categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista, o atacante ganhou projeção nacional nos anos 1990 pela habilidade técnica, carisma e estilo irreverente dentro e fora de campo.

O jogador integrou o elenco da Seleção Brasileira de Futebol campeã da Copa do Mundo FIFA de 1994, conquista que garantiu ao Brasil o tetracampeonato mundial.

Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de clubes tradicionais do país, como Club de Regatas Vasco da Gama, Santos Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras e Esporte Clube Bahia, além de experiências no futebol europeu.

Entre os principais títulos da carreira estão a Copa do Mundo de 1994, a Copa do Brasil de 1995 e o Campeonato Brasileiro de 2000, consolidando o ex-atacante como um dos nomes conhecidos do futebol brasileiro na década de 1990 e início dos anos 2000.