Justiça condena o São Paulo a indenizar torcedores do Corinthians pisoteados no Morumbi

247 - A Justiça paulista condenou, em segunda instância jurídica, o São Paulo Futebol Clube (SPFC) a indenizar dois torcedores do Corinthians por danos materiais, morais e estéticos causados por um pisoteamento na saída de uma partida no estádio do Morumbi em fevereiro de 2009. O clube deverá pagar mais de R$ 100 mil às vítimas, valor corrigido com os juros impostos pela Justiça (acréscimo de 1% ao mês desde a data do acidente). Cabe recurso às instâncias superiores. O SPFC informou que não comenta processos judiciais.

De acordo com o portal G1, uma delas teve fraturas em quatro costelas e ficou com cicatrizes permanentes. A outra sofreu uma contusão na coluna cervical. Em 29 de fevereiro daquele ano, as vítimas foram assistir à disputa entre São Paulo e Corinthians pelo campeonato paulista, em fevereiro daquele ano.

No processo, as vítimas (uma mulher e um homem) afirmaram que, por fazerem parte da torcida visitante, esperam cerca de 50 minutos após o término da partida para deixar o local. Quando foram ao túnel que dá acesso à rampa de saída, ouviram um barulho de explosão, e o tumulto começou.

