Justiça da Suíça confirma que havia sêmen do treinador Cuca no corpo da vítima

A informação partiu dos Arquivos do Estado do Cantão de Berna, capital da Suíça edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um processo judicial de 1.023 páginas guardado nos Arquivos do Estado do Cantão de Berna, capital da Suíça, confirmou que havia sêmen do treinador Cuca no corpo de uma adolescente de 13 anos vítima de um crime sexual ocorrido em 1987.

Diretora da instituição, Barbara Studer confirmou a informação, de acordo com reportagem do Globo Esporte. A dirigente leu o processo na íntegra e afirmou que o caso está sob segredo de Justiça por um período de 110 anos. Mas aceitou mostrar uma página do documento, a de número 915, na qual começa a sentença do caso, proferida pelo Tribunal Criminal de Berna em 15 de agosto de 1989.

O técnico negou as acusações na semana passada em apresentação como técnico do Corinthians. Sua passagem pelo clube durou sete dias. Os advogados Daniel Bialski e Ana Beatriz Saguas, que defendem o técnico, afirmaram que a defesa do treinador "reputa ser lamentável o irresponsável linchamento por situações ocorridas há 34 anos e contrária à realidade dos fatos".

"Reafirme-se que Cuca não manteve qualquer relação ou contato físico com a vítima, que, aliás, não o reconheceu, conforme confirmado por diversas reportagens daquela época. Distorções e especulações serão responsabilizadas civil e penalmente, ainda mais por se tratar de processo sigiloso, evidenciando a precariedade e inconsistência de qualquer pretensa informação fornecida por terceiros", afirmaram os defensores.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.