Justiça de São Paulo apreende CNH e passaporte de Marcelinho Carioca

247 - A carteira nacional de habilitação e o passaporte de Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol, foram apreendidos pela Justiça paulista, informa Rogério Gentile, do UOL. A medida foi tomada pelo juiz Vítor Gambassi Pereira em um processo no qual o ex-atleta é cobrado por uma dívida de aproximadamente R$ 160 mil com o hospital Sírio Libanês.

A dívida foi contraída em 2007, quando a mãe de Marcelinho, Sueli Pereira da Silva, foi internada no hospital para um tratamento quimioterápico, e as despesas nunca foram pagas, segundo o Sírio. Sueli faleceu um ano depois.

Marcelinho alegou não ter estado no hospital e nem ter assinado qualquer documento relativo ao tratamento da mãe. A defesa do ex-atleta afirmou que o débito foi contraído pela mãe dele e que ela quitou a despesa hospitalar quando recebeu alta.

Marcelinho perdeu em primeira e segunda instâncias, e a Justiça determinou a apreensão do passaporte e da CNH do ex-atleta, já que o valor da dívida não foi pago até hoje.

Em 2011, o desembargador Paulo Hatanaka afirmou que Marcelinho tinha conhecimento da internação e assumiu a responsabilidade pelo pagamento.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

