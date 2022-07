Justiça decreta prisão do empresário esportivo Wagner Ribeiro

Apoie o 247

247 - A Justiça decretou, nesta terça-feira, (12) a prisão do empresário Wagner Ribeiro - que já trabalhou com nomes como Neymar, Kaká, Robinho, Gabigol, Lucas Lima e Lucas Moura - pelo não pagamento de pensão alimentícia para dois filhos. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a dívida do empresário seria de cerca de R$ 660 mil.

Ainda de acordo com a reportagem, “a decisão partiu da 2ª Vara Cível da cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A esposa de Wagner Ribeiro reside no município e o agente também possui casa na região”.

