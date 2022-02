Justiça determina arrombamento de apartamento de Ronaldo Giovanelli

O arrombamento será realizado caso Ronaldo não abra as portas do apartamento de forma voluntária. edit

247 - A Justiça de São Paulo autorizou o arrombamento de um apartamento do ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, em Tatuapé, na zona leste da cidade. De acordo com o 'UOL', nesta terça-feira, o juiz Cláudio Pereira França liberou a ação policial para entregar o local ao vencedor de um leilão do imóvel de 145,5 metros quadrados.

A determinação judicial se deu por um processo de dívida de condomínio em aberto contra o ex-goleiro do Corinthians. Ronaldo Giovanelli comprou o apartamento em 1991, quando ainda atuava pelo clube paulista. O leilão ocorreu no ano passado e o vencedor ainda não teve acesso ao local.

O arrombamento será realizado caso Ronaldo não abra as portas do apartamento de forma voluntária. Um oficial de Justiça deve ir ao local nos próximos dias para realizar a operação. Segundo o edifício Onix, o ex-goleiro não pagou 86 parcelas do condomínio, entre novembro de 2011 e março de 2019, que soma dívida de R$ 169 mil.

