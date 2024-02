Justiça inocenta Ronaldinho Gaúcho em caso de fraude com criptomoedas

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo emitiu uma decisão absolvendo o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho em um processo no qual ele estava sendo acusado de participar de um esquema de golpe envolvendo criptomoedas. A ação judicial foi instaurada por um investidor que alegou ter sido lesado após investir suas economias em criptomoedas por meio da empresa 18K Ronaldinho, em 2019, destaca o Uol .

Segundo o investidor, ele foi atraído para a empresa por meio de materiais publicitários nos quais Ronaldinho Gaúcho era apresentado como sócio, investindo R$ 14,4 mil com a promessa de retornos significativos em um curto período. Ronaldinho, por sua vez, defendeu-se afirmando que nunca foi sócio da empresa e que seu nome foi utilizado sem sua autorização.

Enquanto Ronaldinho foi inocentado das acusações, os sócios da 18K Ronaldinho, Rhafael de Oliveira e Marcelo Marcelino, foram condenados pelo juiz responsável pelo caso. Eles terão que ressarcir o investidor em questão e pagar uma indenização por danos morais, além de juros e correção monetária.

Os sócios ainda podem de recorrer da decisão, porém, até o momento, não apresentaram defesa no processo.

