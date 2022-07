Justiça procura Piquet para notificá-lo sobre ação por comentários racistas e homofóbicos

Apoie o 247

247 - Oficiais da Justiça não conseguem encontrar o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, para notificá-lo sobre o processo em que ele é acusado de racismo e homofobia contra o heptacampeão inglês Lewis Hamilton.

O juiz Felipe Costa da Fonseca Gomes, da 20ª Vara Cível de Brasília, entendeu que não se deve tentar uma conciliação com o ex-piloto e determinou a imediata citação de Piquet. O problema é que as autoridades não sabem o paradeiro do ex-atleta para que ele tome ciência formal do processo.

A ação pode gerar uma condenção de R$ 10 milhões em danos morais coletivos e danos sociais. Apenas depois de citado é que se abrirá prazo de 15 dias para que Nelson Piquet apresente uma eventual contestação.

Piquet usou um termo racista para se referir a Hamilton em entrevista em novembro de 2021, que veio à tona em junho. Piquet chama Hamilton de "neguinho" ao comentar uma das corridas do piloto britânico.

