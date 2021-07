Laura Pigossi e Luisa Stefani fazem história e conquistam o bronze no tênis

As brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani derrotaram as russas por 2 sets a 1 e conquistaram uma medalha inédita para o Brasil no tênis pelas Olimpíadas de Tóquio edit

247 - As brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani ganharam uma medalha inédita para o Brasil no tênis e venceram neste sábado (31) a disputa pelo bronze. As brasileiras derrotaram as russas por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 11-9, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Luisa e Laura entraram de última hora na chave por conta de desistências. Depois de um início ruim das brasileiras, as russas abriram 3 a 0 no primeiro set. Kudermetova e Vesnina ganharam o set em 6/4.

As brasileiras abriram vantagem de 2 a 0 no segundo set e venceram por 6/4, levando o jogo para o último e decisivo set.

No match tie-break, as russas abriram 9 a 5 e tiveram quatro match-points a favor, todos salvos pelas brasileiras, que fizeram 11 a 9, de virada, e ficaram com a medalha de bronze.

