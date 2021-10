Lazio afasta adestrador de águia do clube que fez gesto fascista (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - As simpatias com o fascismo dos torcedores da Lazio estão mais uma vez no centro das polêmicas. Desta vez, o adestrador da águia do clube, o espanhol Juan Bernabè, foi flagrado em um vídeo fazendo a saudação fascista e elogiando Benito Mussilini junto aos torcedores do Olímpico no final da partida contra a Inter.

Porém, esta não é a primeira vez que um integrante da agremiação esportiva faz o gesto em público. Um dos ídolos da torcida, o zagueiro romeno Stefan Radu, comemorou um gol em 2021 fazendo a mesma saudação de Barnabè de levantar o braço ao lado do corpo, similar ao cumprimento dos nazistas.

Desta vez, no entanto, a Lazio decidiu pelo afastamento do adestrador, e estuda a rescisão do contrato junto à empresa terceirizada responsável pelo serviço.

Juan Bernabè, espanhol adestrador da águia da Lazio, filmado fazendo a saudação fascista a torcedores no Olímpico. Fato já gera reações no mundo político e na comunidade judaica da Itália.



October 20, 2021

