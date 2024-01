Leila Pereira volta a fazer cobranças à construtora WTorre: 'não recebemos um centavo'

A presidente do Palmeiras acusou a empresa de não pagar R$ 136 milhões pelo uso do estádio Allianz Parque edit

247 - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou nesta terça-feira (16) a WTorre, responsável pela gestão do Allianz Parque. De acordo com a dirigente, a empresa está desde 2015 sem fazer pagamentos que somam R$ 136 milhões. O estádio está sob gestão da construtora até 2044.

"É uma receita que seria muito relevante para o Palmeiras, mas não recebemos um centavo. Uma empresa fechada com São Paulo, Maracanã, Santos e que não paga um centavo", afirmou durante coletiva de imprensa.

O estádio é do clube, mas a empresa administra, tem direito de explorar comercialmente e realiza shows no espaço. O dinheiro cobrado por representantes do setor jurídico palmeirense envolve participações com vendas de camarotes e aluguel do estádio. O time também ganha dinheiro por naming rights, quando empresas compram ou alugam o nome de algum estabelecimento.

Em junho do ano passado, Sílvia Torre, cofundadora e presidente do conselho da empresa, rebateu a ação cobrando R$ 128 milhões da WTorre em repasses. "Não devemos R$ 128 milhões para o Palmeiras, os créditos e débitos de ambas as partes estão em arbitragem em curso. Uma vez decidida, será paga", afirmou, de acordo com a ESPN.

"Reafirmamos que este é um modelo de negócio vencedor e que tem sido extremamente positivo para todas as partes", continuou Sílvia.

