‘Lenda’, ‘maior da história’, ‘futebolista perfeito’: morte de Pelé repercute em todo o mundo

Da RFI - O anúncio da morte de Pelé repercutiu quase imediatamente na imprensa internacional. Jornais e sites esportivos reagiram à notícia, assim como grandes nomes do futebel e personalidade políticas homenagearam o "rei do futebol".

Na França, país que o venera e que, segundo o próprio, lhe deu o aposto de rei, Pelé estava em todas as manchetes minutos após a confirmação da morte do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, em São Paulo, nesta quinta-feira (29). "Ele foi o monarca absoluto do futebol, o único jogador a ter conquistado três Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970", escreveu o jornal francês Le Monde.

"O Rei Pelé está morto", diz a manchete do site do jornal esportivo L'Équipe. A publicação se refere a ele como "lenda do futebol".

"O Rei não está mais aqui", disse o site do canal RMCSports.

"Estrela, embaixador de sorriso eterno, o 'rei' do futebol tem, para além dos seus recordes, encarnado uma ideia espetacular do jogo', disse Le Figaro.

"O maior jogador de futebol da História", escreveu Le Parisien. "A primeira lenda do futebol globalizado", escreveu o também francês La Croix.

Na Itália, o diário Corriere della Sera lembra que Pelé foi "tricampeão mundial, único no mundo do futebol", antes de dizer, como boa parte dos jornais pelo mundo, "Adeus ao rei do futebol". O também italiano La Repubblica disse que 'o futebol perde o seu mito".

O diário britânico The Guardian escreveu que "Pelé irradiava a qualidade da alegria: um apelo instantâneo aos olhos e ao coração".

O também britânico Sky Sports disse: "A lenda do futebol brasileiro Pelé, um dos maiores jogadores de todos os tempos, morreu aos 82 anos", lembrando que o ex-atacante é o "único jogador da história a vencer três Copas do Mundo".

Na Alemanha, a revista Der Spiegel postou vários artigos: "Pelé, a lenda do futebol", "Ele nos fascinou com o seu jogo", eram os títulos de dois deles. "Com ele, morre um estilo que fez do futebol a superpotência mundial do esporte", escreveu o site alemão FAZ.

"Morreu Pelé, o escultor do futebol sem fronteiras", escreveu o português Público.

"Pelé, o futebolista perfeito, o único que conquistou três Copas do Mundo, o primeiro de fama planetária", disse o espanhol El País.

"O mundo do futebol chora uma de suas lendas", disse o belga Le Soir.

O site croata 24sata lembrou a amizade de Pelé com o jogador croata Mirko,, que jogou com o rei nos Cosmos, nos Estados Unidos, no artigo intitulado: "Um croata que o grande Pelé admirava".

O site sueco SVT escreveu: "Pelé nasceu em 1940 e teve sua grande estreia internacional em conexão com a Copa do Mundo da Suécia em 1958".

"Pelé, então com 17 anos, marcou duas vezes na vitória do Brasil sobre a Suécia por 5 a 2 na final, levando a grande nação do futebol ao seu primeiro ouro na Copa do Mundo da FIFA. Ele foi então apelidado de 'O Rei'", continuou o site sueco.

"Objeto de todos os superlativos, Pelé marcou os ânimos com ações de tirar o fôlego, a ponto de despertar a admiração no próprio campo dos adversários por um dia. Na final da Copa do Mundo de 1958, o goleiro sueco Sigge Parling confessou ter querido aplaudi-lo depois que ele marcou após um chute seguido de um voleio", escreveu o site da RFI em francês.

"É uma tragédia mundial, uma perda para o futebol mundial", escreveu o russo Gazeta, citando o presidente honorário da Federação Russa de Futebol Vyacheslav Koloskov.

O site romeno ProSport postou um editorial com uma bela homenagem ao Rei: "Não são as três Copas do Mundo que tornam Pelé incomparável, mas a facilidade com que ele impôs ao mundo inteiro a ideia palpável e verificável de que o Brasil é a maior e mais bonita e a única seleção brilhante do mundo."

Macron e Mbappé também homenageram Pelé

O presidente francês Emmanuel Macron também reagiu rapidamente à morte do craque. Nas redes sociais, o chefe de Estado postou uma mensagem em francês e português: "O Jogo. O Rei. A Eternidade".

O jogador francês Kylian Mbappé, goleador da Copa do mundo de 2022, escreveu em inglês: "O rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido".

