Lewis Hamilton pode fazer mudança surpreendente para a Ferrari em 2025

Por Alan Baldwin

LONDRES (Reuters) - Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, está pronto para uma mudança chocante da Mercedes para a Ferrari em 2025 como substituto do piloto espanhol Carlos Sainz, de acordo com vários relatos da mídia nesta quinta-feira.

A Mercedes e a Ferrari não quiseram comentar as especulações sobre a suposta mudança.

A emissora Sky Sports disse ter tomado conhecimento de que o diretor da Mercedes, Toto Wolff, informaria a equipe antes de um anúncio formal nesta quinta-feira.

Hamilton, 39 anos, está na Mercedes desde 2013 e conquistou seu primeiro título com a McLaren em 2008. Seu contrato atual deve expirar no final do próximo ano e uma mudança para a Ferrari certamente estenderia sua passagem pela categoria até a nova era de motores prevista para 2026.

O britânico foi ligado a uma mudança para a equipe de Maranello várias vezes durante sua carreira, especialmente quando seu contrato estava prestes a ser renovado, mas ele assinou um novo contrato de dois anos com a Mercedes em agosto passado.

Apesar de sua lealdade à Mercedes, Hamilton permaneceu próximo ao chefe da Ferrari, Fred Vasseur, depois de vencer os campeonatos de Fórmula 3 e GP2 (agora Fórmula 2) com a equipe ART do francês como júnior em 2005 e 2006.

Vasseur disse em agosto passado que conversava com Hamilton em todos os finais de semana de corrida.

Em 2019, Wolff disse que Hamilton e a Mercedes haviam discutido a possibilidade de o piloto um dia correr pela Ferrari e que essa mudança não seria um drama.

"Você tem que simplesmente reconhecer que provavelmente está na cabeça de todo piloto dirigir na Ferrari um dia", disse o austríaco na época.

"É a marca mais icônica e histórica da Fórmula 1 e eu respeito totalmente se um piloto tem o desejo de pilotar na Ferrari."

"Mesmo dentro da equipe, discutimos isso e com Lewis discutimos e concordamos com o assunto."

Piloto de Fórmula 1 mais bem-sucedido de todos os tempos, com um recorde de 103 vitórias e 104 pole positions em uma carreira que começou em 2007, Hamilton não vence uma corrida desde dezembro de 2021, com a Mercedes em dificuldades para se aproximar da Red Bull e Max Verstappen.

Verstappen ganhou os últimos três títulos e começa 2024 como favorito para um quarto. O holandês de 26 anos tem contrato até o final de 2028.

Hamilton se juntaria a Charles Leclerc na Ferrari, com a equipe italiana anunciando há uma semana que o monegasco assinou contrato por mais algumas temporadas.

A McLaren também garantiu que Lando Norris, que era visto por alguns como um possível substituto de Hamilton no futuro, ficará fora do mercado ao anunciar um novo contrato na sexta-feira.

Uma mudança para a Ferrari provavelmente seria o canto do cisne de Hamilton na Fórmula 1 e um risco calculado, já que as mudanças nas regras de 2026 farão com que todos entrem em um novo território.

A possibilidade de um oitavo título recorde, se não com a Mercedes nesta temporada, com uma terceira equipe também seria um passo sensacional.

(Reportagem de Alan Baldwin)

