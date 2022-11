Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário brasileiro

Apoie o 247

247 - O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu nesta segunda-feira (7) o título de cidadão honorário brasileiro na Câmara dos Deputados. Na justificativa para concessão do título, o autor da proposta, deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), citou a relação próxima que o piloto mantém com o Brasil, além de uma homenagem feita pelo inglês a Ayrton Senna no GP de São Paulo em 2021.

O heptacampeão mundial está no Brasil para a disputa do Grande Prêmio de Interlagos, que acontece neste final de semana. "É uma grande honra receber esse título. Agora posso dizer que sou um de vocês. Eu sempre amei o Brasil", afirmou o piloto. "Gostaria de dedicar essa honraria ao meu herói Ayrton Senna".

O projeto que deu a honraria a Hamilton foi aprovado em junho deste ano pela Câmara dos Deputados. Por se tratar de resolução, o texto não precisou ser votado no Senado e foi promulgado durante a sessão.

