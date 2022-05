Libertadores: Corinthians segura empate com o Boca na Bombonera e mantém liderança

Em primeiro ligar no Grupo E, Timão está a um passo da classificação para as Oitavas da Libertadores edit

Agência Brasil - Mesmo com um homem a menos, o Corinthians conseguiu segurar um empate de 1 a 1 com o Boca Juniors (Argentina), nesta terça-feira (17) na Bombonera, em Buenos Aires, pelo Grupo E da Copa Libertadores.

Este foi um ótimo resultado para o Timão, que mantém a liderança da chave, agora com oito pontos, um a mais do que os argentinos.

O Corinthians conseguiu abrir o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Raul Gustavo tocou na bola, que sobrou para o volante Du Queiroz chutar de esquerda para superar o goleiro Rossi.

Porém, aos 41 minutos a equipe argentina conseguiu igualar. Após a bola ser levantada na área, Maycon perdeu no alto e Benedetto dominou para finalizar cruzado.

Na etapa final a equipe comandada pelo técnico Vítor Pereira teve que se desdobrar, após a expulsão do volante Cantillo. Mas o 1 a 1 perdurou até o apito final.

Após o desafio diante do Boca na Libertadores, o Timão joga pelo Brasileiro, no próximo domingo (22), quando disputa clássico com o São Paulo em Itaquera.

