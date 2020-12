Lucy Bronze é eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa

Samir Mello, Paulo Victor Soares, Metrópoles - Lucy Bronze foi eleita a Melhor Jogadora do Mundo na cerimônia Fifa the Best. A lateral britânica venceu a concorrência de Pernille Harder, da Dinamarca, e de Wendie Renard, da França, para levar o prêmio para casa.

A inglesa de 29 anos defende o Manchester City e é a melhor jogadora da Inglaterra na atualidade. A lateral estava no Lyon e retornou ao time inglês. Em 2018/19, a Uefa elegeu Bronze como a melhor jogadora da temporada.

A lateral começou a carreira no Everton, clube de seu país natal. Foi no time inglês que Bronze passou a atuar na lateral-direita, de onde não saiu mais e passou a se destacar na posição. A jovem jogadora ganhou em nível técnico e passou a compor as convocações das seleções de base da Inglaterra.

