Lula encoraja população a vestir camisa da seleção: “não devemos ter vergonha da camisa verde e amarela na Copa”

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encorajou os brasileiros a vestirem a camisa da seleção para torcer pelo país durante os jogos da Copa do Mundo do Catar 2022. “Os brasileiros não devem ter vergonha de vestir a camisa verde e amarela para torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano”, afirmou Lula.

A tradicional camiseta amarela da seleção, que virou um símbolo dos bolsonaristas, sofreu uma tentativa de cooptação pela campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Lula, que afirmou que vai usar a camisa da seleção para torcer pelo Brasil, disse que “verde e amarelo não é de candidato, não é de partido. Verde amarelo são as cores para 213 milhões de habitantes que amam esse país. Portanto, vocês vão me ver com a camisa verde e amarela só que a minha vai ter o número 13", afirmou Lula. As informações são do Uol.

A afirmação de Lula foi feita nesta quinta-feira (10) durante sua primeira visita ao gabinete de transição instalado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

