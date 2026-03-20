Luxemburgo é internado na UTI após diagnóstico de infecção pulmonar

247 - O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo foi internado após apresentar um mal-estar durante a madrugada de quinta-feira (19), sendo encaminhado ao Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas (TO), onde passou por exames que identificaram um quadro de infecção pulmonar, segundo o Metrópoles.

De acordo com a equipe do treinador, o quadro clínico exigiu cuidados mais intensivos, com transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e início imediato de tratamento. “Por orientação médica, será transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do mesmo hospital, onde já iniciou tratamento com antibioticoterapia adequada. Em razão do quadro, todas as agendas estarão suspensas até o seu restabelecimento”, informou a assessoria.

Luxemburgo, um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, vinha mantendo atividades públicas e participações recentes no debate esportivo, mesmo após anunciar sua aposentadoria do comando de equipes. Em entrevista concedida recentemente ao Metrópoles Esportes, ele comentou sobre a possibilidade de voltar ao futebol e revelou ter recebido propostas após deixar os gramados.

“Chegaram bastante propostas, foram propostas de seleções e times, muitas coisas chegaram. Eu decidi que quero mudar, foi um trabalho feito com a minha família, eles sempre estiveram comigo no futebol. Tenho um neto que joga e não me acompanhou na melhor fase. Eu decidi porque eu vejo alguns problemas muito ruins no meio atualmente e eu não quero estar nesse meio”, afirmou Luxemburgo.

Entre os contatos recebidos, o treinador destacou uma conversa com o Santos, clube pelo qual teve passagens marcantes, incluindo a conquista do Campeonato Brasileiro de 2004. Ele detalhou a divergência de interesses nas negociações. “Por exemplo, eu discuti com o Marcelo Teixeira (presidente do Santos) uma possibilidade minha de ir para o Santos. Ele queria me contratar como diretor técnico, eu queria ir como técnico”, disse.

Luxemburgo também acumula conquistas importantes no futebol brasileiro, sendo o treinador com mais títulos estaduais no país e tendo comandado a seleção brasileira ao longo de sua carreira. Até o momento, não há previsão oficial para sua alta hospitalar.