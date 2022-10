Luxemburgo reforça apoio a Lula no segundo turno: "jogo mais importante do ano" (vídeo)

“Temos um país inteiro para tirar do rebaixamento”, afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo, crítico do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O técnico multicampeão Vanderlei Luxemburgo publicou um vídeo nas redes sociais e reforçou seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial, que ocorre no próximo domingo, 30.

“Nós estamos na última semana para o jogo mais importante do ano. Vamos pra cima! Temos um país inteiro pra tirar do rebaixamento”, escreveu Luxemburgo, crítico do governo Jair Bolsonaro.

Nós estamos na última semana para o jogo mais importante do ano. Vamos pra cima! Temos um país inteiro pra tirar do rebaixamento. pic.twitter.com/rNAKRG32tB October 24, 2022

