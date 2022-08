Mãe de Leandro Lo diz que PM suspeito conhecia o lutador: 'foi para isso'

Apoie o 247

247 - Fátima Lo, mãe do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo, afirmou que o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, suspeito de matar esportista com um tiro na cabeça, conhecia o lutador. O crime aconteceu durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (8) pelo portal Uol.

"[Leandro Lo] Era um lutador na vida, nos tatames, só trouxe alegria para a gente, era alegria em pessoa, e uma pessoa fez isso com ele, conhece ele. A pessoa já foi para isso, só não sabemos o porquê, porque não tem explicação da forma estúpida que aconteceu. Ele provocou uma confusão para o Leandro reagir e nessa tirou a vida do meu filho", disse Fátima em entrevista à Globo.

De acordo com o advogado da família de Leandro Lo, Ivã Siqueira, o policial foi até a mesa em que o lutador estava com cinco amigos na madrugada desse domingo (7) e pegou uma garrafa de cima da mesa. "As testemunhas relatam que ele chacoalhou a garrafa, fez algumas insinuações, e saiu com a bebida. Foi quando Leandro o imobilizou e o deixou no chão, pegando a garrafa de volta", afirmou.

O lutador teria pedido que o homem fosse embora. "Ele insinuou que iria embora, deu dois passos para trás, sacou uma arma e atirou. Deu um tiro único na cabeça do Leandro", relatou.

