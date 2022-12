Mais um filho de Pelé chega a São Paulo para acompanhar o pai

Filhos, esposa e netas do Rei do Futebol passaram o Natal ao lado do leito onde o ex-jogador está internado desde o dia 29 de novembro edit

247 - Joshua Arantes do Nascimento, filho de Pelé, chegou ao Hospital Israelita Albert Einstein neste domingo (25) e se uniu ao restante da família do Rei do Futebol, internado desde o dia 29 de novembro para o tratamento de um câncer.

"Chegou mais um!! Aí que cheirinho BOM!!", escreveu Kely Nascimento, filha mais velha de Pelé, em uma postagem no Instagram.

Além de Joshua, também acompanham Pelé a esposa do Rei, Márcia Aoki, os filhos Flávia, Edinho, Celeste e Gemima, e as netas Sophia e Stephany, que passaram o Natal junto ao leito do ex-jogador.

“Quase todos. Feliz Natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do Natal. Agradecemos a todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles. Hoje e sempre, feliz natal, feliz tudo”, escreveu Kelly.

