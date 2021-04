Manchester City vence a Copa da Liga inglesa pela quarta vez seguida (vídeo)

Com o título, clube iguala recorde do Liverpool edit

O Manchester City igualou um recorde ao conquistar pela quarta vez consecutiva a Copa da Liga, graças a um gol de cabeça de Aymeric Laporte no fim da partida que selou a vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham Hotspur neste domingo (25).

O Spurs se defendeu como pôde em meio à pressão intensa do City durante a maior parte do jogo para permanecer vivo no estádio de Wembley, em Londres.

Mas o City finalmente abriu o placar aos 37 minutos da segunda etapa graças a um herói improvável. O zagueiro Laporte aproveitou cruzamento de Kevin de Bruyne e cabeceou sem chance para o goleiro Hugo Lloris. Uma combinação de grandes defesas de Lloris, gols salvos em cima da linha e algumas finalizações ruins do City mantiveram os oito mil torcedores presentes nervosos até o segundo final, até que a equipe de Pep Guardiola teve sua recompensa e levantou a taça.

A equipe de Manchester agora iguala a façanha do Liverpool ao vencer a competição por quatro temporadas consecutivas e também se junta ao Liverpool como o maior campeão de edições da Copa da Liga (oito vitórias no total).

O Tottenham, que tinha o técnico estreante Ryan Mason no banco de reservas após a demissão de José Mourinho na semana passada, teve um desempenho decepcionante e a espera pelo primeiro troféu desde a conquista da Copa da Liga de 2008 continua.

Após a derrota do City na semifinal da Copa da Inglaterra para o Chelsea no último fim de semana, a equipe conseguiu a primeira parte do que pode ser uma conquista tripla, com o título da Premier League praticamente garantido, e uma semifinal de Champions League contra o Paris St Germain pela frente.

