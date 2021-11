Maurício Souza cogita candidatura em 2022 e diz que partidos o procuraram

Apoie o 247

247 - Depois de ser demitido do Minas por fazer postagens no Instagram que criticam a bissexualidade do filho do Superman, o central Maurício Souza afirmou que cogita se lançar candidato nas eleições de 2022. A informação é do portal UOL.

"Isso é uma coisa que não estava previsto, nunca me imaginei na política, mas estão me pedindo muito. Muitos partidos conservadores estão me dizendo que seria importante", afirmou o atleta, que está sem time. A declaração foi dada hoje em entrevista ao programa "Pânico", da emissora bolsonarista Jovem Pan.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de se candidatar nas eleições no ano que vem, o jogador deixou a questão em aberto e falou em "representar bem" as pessoas que o defenderam na polêmica em seu antigo clube.

"Não sei, preciso refletir. Tenho uma responsabilidade muito grande, em cada post que eu faço, cada entrevista que eu dou. Estou vendo o impacto direto que estou tendo nas pessoas. Hoje elas enxergam em mim esse exemplo. Tenho que pedir sabedoria pra Deus pra eu representar bem essas pessoas."

O central ganhou mais de dois milhões de seguidores no Instagram depois de questionar a inclusão de um personagem bissexual nas novas revistas em quadrinho do Super-Homem. Torcida e patrocinadores pressionaram por uma retratação e levaram o Minas e encerrar o vínculo com o central.

Maurício afirmou que sua carreira foi manchada pelo episódio e que será muito difícil conseguir um novo time, embora, segundo ele, esteja negociando com "sete times".

