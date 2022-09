Mbappé está num relacionamento com Ines Rau, primeira trans capa da Playboy, diz imprensa europeia

Apoie o 247

247 - De acordo com portais da mídia francesa, o camisa 7 do Paris Saint-Germain Mbappé estaria num relacionamento amoroso com Ines Rau, modelo internacional de 32 anos que, em novembro de 2017, se tornou a primeira mulher trans a posar para o ensaio principal da revista Playboy.

De acordo com jornal O Globo, o affair surgiu nos veículos franceses, mas rapidamente ganhou o noticiário de celebridades de outros países europeus. O envolvimento entre Mbappé e Rau já vem de alguns meses. Eles foram vistos juntos publicamente pela primeira vez em maio, durante o Festival de Cannes. Posteriormente, foram fotografados por paparazzis no iate do jogador em cenas que os mostram bem à vontade. Num dos cliques, o atacante carrega a modelo no colo.





