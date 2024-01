Mbappé marca em título do PSG e se torna o maior artilheiro da história do estádio Parque dos Príncipes

Apoie o 247

247 - O Paris Saint-Germain (PSG) entrou em campo, nesta quarta-feira (3), contra o Toulouse, em partida válida pela final da Supercopa da França, e se tornou campeão pelo segundo ano seguido.

O atacante Mbappé marcou o segundo gol e assumiu a artilharia do estádio Parque dos Príncipes, em Paris, com 111 gols. Além do bicampeonato, o PSG alcançou a marca de 12 taças da competição.

O jogador chegou ao clube em 31 de agosto de 2017. Também foi bicampeão mundial com a Seleção Francesa em 2018. Atualmente é sondado por times como Real Madrid, da Espanha, e Liverpool, da Inglaterra.

