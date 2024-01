Mbappé supostamente irá assinar com o Real Madrid para a próxima temporada

Apoie o 247

247 - Kylian Mbappé está inclinado a não estender seu contrato atual com o PSG, que expira em 30 de junho deste ano. Há indícios de que o jogador francês fechou acordo com o Real Madrid para a próxima temporada, com um salário anual de cerca de 70 milhões de euros, além de 125 milhões em "bônus de assinatura do contrato". O novo contrato proposto teria uma duração de cinco anos com o clube espanhol.



Em uma tentativa de evitar a perda de sua maior estrela sem compensação, o Paris Saint Germain (PSG) está disposto a oferecer um salário anual de 100 milhões de euros. Mbappé, no entanto, afirmou que ainda não tomou uma decisão definitiva, assegurando que há um acordo com o PSG para proteger ambas as partes durante as negociações.



Como informado pelo Globo , o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, sugere que não está preocupado em perder o jogador e demonstra tranquilidade em relação à sua permanência. Ao contrário do que ocorreu no meio do ano passado, o PSG optou por manter a compostura e evita discutir abertamente o futuro do atacante.

