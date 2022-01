Médico atrasa e torcedor assume ambulância no Campeonato Mineiro

Apoie o 247

Metrópoles - O futebol brasileiro proporciona situações únicas. A partida entre Democrata e Patrocinense estava marcada para começar às 20h desta quarta-feira (26), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, mas acabou atrasando 20 minutos por falta de médico no estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares. E coube a um torcedor resolver o imbróglio.

Torcedor do Democrata, Ramail Pouzas, de 44 anos, foi acompanhar a partida de seu time de coração. E na ausência do médico do jogo, o geriatra se ofereceu para assumir o posto na ambulância.

Com o novo titular do posto, a partida foi iniciada. “Estava todo mundo empolgado com a estreia na Série A. O jogo não começava. O pessoal começou a ficar irritado, sem saber o porquê. Fui ao banheiro e, quando saí, um colega meu que é amigo do presidente do Democrata falou: ‘O médico está aqui, se o senhor quiser, ele ajuda lá’. E eu não estava entendendo nada. Até que ele falou comigo que o jogo não tinha começado porque a ambulância não tinha médico. Então eu topei”, disse Pouzas ao jornal O Globo.

Pouzas disse que apresentou o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e foi levado para o campo. Mas o médico designado para a partida assumiu o posto aos 15 minutos do primeiro tempo. Pouzas contou que ainda foi “vítima” de brincadeiras de jogadores da Patrocinense. “Entrei no gramado, e o pessoal do Patrocinense ficou me zoando. ‘Doutor com a camisa do time pode?’ Na brincadeira mesmo. E eu disse: ‘Vou ser o médico e nós vamos ganhar de vocês”, brincou.

Porém, o final não foi tão feliz para o Craque do Jogo e os dois times empataram em 1 x 1.

