Médico diz não ter explicação para a parada cardíaca de Eriksen na Eurocopa

Sputnik - Médico da seleção dinamarquesa se pronunciou neste domingo (13) e descartou que o atleta Christian Eriksen, de 29 anos, tenha qualquer problema de saúde. O jogador está estável em um hospital em Copenhague.

O médico da equipe dinamarquesa disse que ainda "não há explicação" para a parada cardíaca do meio-campo Christian Eriksen, de 29 anos, durante o jogo da Eurocopa no sábado (12) contra a Finlândia.

"Não há explicação até agora", disse o médico do time, Morten Boesen, em entrevista coletiva neste domingo (13), acrescentando que todos os testes feitos até agora no jogador, que ainda está no hospital, não revelaram nenhum problema de saúde do atleta.

Eriksen está em condições estáveis em um hospital de Copenhague. O técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, contou à AP News que falou com o jogador via link de vídeo e que foi "bom vê-lo sorrir".

O técnico disse ainda que Eriksen estava mais preocupado com o bem-estar de seus companheiros e perguntou como eles estavam após o susto em campo.

"Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca", disse Hjulmand durante a coletiva de imprensa. "E é claro que estamos rodeados de profissionais. Não é normal jogar esse tipo de jogo e depois ver um de seus amigos sofrer com um problema cardíaco", declarou Hjulmand.

"Vamos passar os próximos dias processando isso da melhor maneira que pudermos […] É uma experiência traumática", concluiu.

Partida da Eurocopa pausada

A partida entre Dinamarca e Finlândia ocorrida no sábado (12) precisou ser pausada aos 42 minutos do primeiro tempo por causa do mal súbito do meia Christian Eriksen.

O camisa 10 dinamarquês corria para receber a bola quando cambaleou e acabou caindo de rosto no chão, desacordado. Os outros jogadores correram para os primeiros socorros e o desespero foi grande até a chegada dos médicos.

O atendimento teve longa duração e o atleta precisou de reanimação cardíaca. A partida recomeçou após notícias positivas sobre o estado de saúde de Eriksen.

