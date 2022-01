Meligeni sobre Djokovic: 'ninguém tem direito de arranhar a imagem do esporte'

Apoie o 247

247 - O ex-tenista brasileiro e atualmente comentarista da ESPN Fernando Meligeni fez críticas ao tenista sérvio Novak Djokovic por sua postura antivacina, informa o jornal O Globo.

Djokovic tentou entrar na Austrália para participar do Aberto da Austrália de 2022 sem apresentar comprovante de vacinação da Covid-19. O número 1 do mundo no esporte está agora em Melbourne, em um hotel, aguardando audiência que definirá se ele será deportado ou não.

Para Meligeni, a atitude de Djokovic mancha a imagem do tênis. "O quanto ele está preocupado em arranhar a própria imagem? Ele sabia do problema. Ele tem a maneira dele de pensar e lutar pelo que pensa. Não sou a favor da postura dele. Eu aprendi que você não tem o direito de arranhar a imagem do esporte. A gente vai embora, e o esporte fica".

O brasileiro ainda afirmou que o sérvio terá novos problemas durante a temporada se insistir em não revelar se tomou ou não a vacina contra Covid. "Vai chegar num momento em que, se quiser jogar tênis, e a pandemia continuar e o mundo virar isso, de precisar se vacinar, a escolha vai ser dele. Não vai entrar nos países e não vai jogar".

