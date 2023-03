Menino negro que vendia rifas para compra chuteiras é agredido; Gatito presenteia o garoto, chamado para a base do Botafogo

Apoie o 247

247 — O Botafogo convidou Diego, um menino de 12 anos, para participar de uma avaliação nas categorias de base após ele ser agredido por um homem de 42 anos enquanto vendia rifas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na esperança de juntar dinheiro para comprar um par de chuteiras, informou o Ge .

A história ganhou destaque quando o goleiro Gatito Fernández se comoveu com o menino e o convidou para ir ao CT do clube. Mesmo sendo flamenguista, Diego ficou encantado e recebeu um convite para fazer um período de avaliação nas categorias de base do Botafogo.

A reportagem foi exibida no “Fantástico” no domingo, 12. Gatito presenteou Diego com uma chuteira e o menino jogou bola em um dos campos do centro de treinamento, emocionado. Gatito comentou que quer ajudar Diego a esquecer a situação que ele teve que passar e que espera que ele continue acreditando no sonho dele de se tornar um jogador de futebol e, no futuro, poder ajudar outras crianças também.

