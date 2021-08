'Mesmo que não tivesse medalha, tenho muito orgulho de ser mãe da Rebeca', diz dona Rosa após ginasta encerrar atuação em Tóquio

247 - A mãe da ginasta Rebeca Andrade, Dona Rosa Santos, disse nesta segunda-feira (2) que ficou muito feliz com a quinta posição do pódio conquistado pela filha durante a decisão do solo das Olimpíadas de Tóquio, no Japão.

"Vibrei muito com o quinto lugar. Não mudou nada pra mim ela não subir ao pódio hoje, e mesmo que não tivesse ganhado nenhuma medalha nos Jogos, tenho muito orgulho de ser mãe da Rebeca da Andrade. Sei o quanto ela se esforçou para estar ali, nas Olimpíadas de Tóquio", disse Rosa Santos ao portal G1.

A ginasta encerrou a disputa com uma participação histórica, em que superou lesões, conquistou duas medalhas inéditas para o Brasil. Foi a primeira brasileira medalhista na ginástica artística e também foi a primeira vez que uma esportista do Brasil subiu duas vezes ao pódio em uma única edição de Jogos Olímpicos. Ganhou medalha de prata no individual geral e ouro na prova de salto da ginástica artística.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.