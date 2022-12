Messi após a morte de Pelé, o rei do futebol: “descanse em paz”

Apoie o 247

247 — Campeão do mundo com a Seleção Argentina, Lionel Messi comentou a morte de Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, lutando contra um câncer de cólon. Em seu Instagram, Lionel Messi compartilhou algumas imagens: “Descanse em paz”, disse. Um texto frio.

Após a Argentina ganhar a Copa do Mundo, Pelé escreveu nas redes sociais: “Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Parabéns, Argentina! Certamente Diego [Maradona] está sorrindo agora”.

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O atleta do século e Rei do Futebol havia sido diagnosticado com uma infecção respiratória e estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, onde já não respondia mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo contra um câncer de intestino. Pelé foi operado em setembro do ano passado e, no início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

