Messi chega ao 40° título e pode se tornar o maior campeão da história do futebol

247 - Ao conquistar a Copa do Mundo pela seleção argentina no último domingo (18) no Catar, o atacante Lionel Messi, 35 anos, conseguiu o 40º título como profissional na carreira e pode se tornar o jogador com o maior número de títulos na história do futebol. O brasileiro Daniel Alves, 39 anos, é o recordista (43 títulos).

Pelé, 82 anos, e o espanhol Andrés Iniesta, dividem o terceiro lugar, com 37 títulos cada. O espanhol Gerard Piqué vem logo atrás (36 títulos).

O argentino joga no Paris Saint-Germain (PSG), da França. O time está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões e vai enfrentar o Bayern de Munique, da Alemanha.

No Campeonato Francês, o PSG está na liderança com 41 pontos conquistados, cinco a mais que o Lens, atual vice-líder.

Na Copa do França, o time de Messi está classificado para as oitavas onde enfrentará o Châteauroux.

